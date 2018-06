Trombe d'aria, show in mare Ma dalle spiagge è fuggi fuggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEPESARO Un fenomeno spettacolare al largo del litorale pesarese e che per buona parte della mattinata di ieri ha lasciato con il fiato sospeso bagnanti e operatori. Una serie di trombe marine, più di cinque in almeno mezz'ora, un paio in contemporanea, si sono formate al largo dell'Adriatico, ben visibili da Rimini fino a Fano e in spiaggia hanno catturato l'attenzione di tanti, pronti a immortale con uno scatto l'insolito quanto temuto fenomeno. Viste da terra le trombe d'aria parevano svanire e poi riprendere insolita forza. Uno...