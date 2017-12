Tre yacht per il Rossini «Ma adesso serve il Prg»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LO SVILUPPOPESARO Un cantiere navale Rossini che è pronto a prendere il largo, ma che guarda con interesse al futuro Piano regolatore del porto. Di cui ne chiede l'attuazione. Durante la conferenza stampa di fine anno della Cna, Alfonso Postorino, direttore tecnico del cantiere Rossini, ha fatto il punto della situazione. Nell'area una montagna di detriti da smaltire. «E' il risultato del primo stralcio di lavori che si chiuderà in primavera ha detto Postorino in pratica stiamo livellando tutta l'area in modo da realizzare un piano da 15...