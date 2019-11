Tre chili di eroina nel secchio: l'officina della droga in garage

L'OPERAZIONE

PESARO Se la penna-pistola non si vedeva dai tempi del primo James Bond, il secchio pieno di eroina ha superato ogni immaginazione. Nuovo deposito del crimine nell'insospettabile via Ettore Mancini: dopo le armi con il colpo in canna - una penna da sparo e una pistola con matricola abrasa modificata artigianalmente con un silenziatore - scoperte in un garage all'incrocio con via Tito Speri, zona residenziale di Pantano che confina con la ferrovia, 48 ore dopo l'attività investigativa dei carabinieri di Cattolica ha portato alla scoperta di un ulteriore box auto, poco distante dal primo, adibito a vera fabbrica della droga.

La cassaforte

Quando i militari diretti dal comandante Antonino Miserendino hanno alzato la serranda, all'interno, celati in una cassaforte, hanno trovato un bidone da imbianchino contenente tre chili di eroina, altri 300 grammi di cocaina, sei flacconi di metadone e un armamentario per il confezionamento dello stupefacente come se ci si trovasse in una pasta fresca: presenti una pressa, un frullatore per tagliare la sostanza, bilancini di precisione e materiale vario per uno spaccio in grossi quantitativi. Se i due ferri non qualunque, dotati di relativi proiettili, apparentemente ideali per colpire e non lasciar traccia, avevano destato scalpore, ora si passa a un livello successivo.

Il precedente arresto

La scoperta arriva dopo l'arresto operato nella giornata dello scorso 25 novembre dai carabinieri della Tenenza di Cattolica nei confronti di una 55enne originaria di Forlì ma residente a Saludecio, nullafacente, pregiudicata. I reati ipotizzati sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi modificate. A incastrare la donna era stato il suo via vai frenetico nel triangolo Saludecio-Cattolica-Pesaro. La tratta ha insospettito e azionato i militari dell'Arma romagnoli, visto che la 55enne convive a Saludecio con un uomo agli arresti domiciliari a seguito di un'altra operazione degli carabinieri di Cattolica: nella scorsa estate era stato arrestato dopo essere stato fermato, a Tavullia, con un etto di eroina. La donna, in carcere a Forlì, durante l'udienza di convalida dell'altro ieri in tribunale a Pesaro, assistita dalla avvocatessa Manuela Iappelli, aveva spiegato che l'eroina che nascondeva era per uso personale, mentre delle armi trovate nel garage in affitto, dove si recava abitualmente, non ne sapeva nulla. L'attività dei militari, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, è proseguita a fari spenti (la donna non ha fornito indicazioni) con delle ricerche tra i proprietari di garage della zona. L'acume investigativo dei carabinieri ha consentito di localizzare l'ulteriore box a pochi metri di distanza da quello delle armi. Questa volta, però, la scoperta dei militari ha portato alla luce una vera e propria «industria dello sballo».

Il male dietro la saracinesca

Sollevata la saracinesca alle divise si è spalancata una officina del male in cui spiccava un bidone contenente un impasto poi risultato essere di eroina. L'operazione dei carabinieri, segno dell'incessante sforzo profuso dai militari dell'Arma nel contrasto allo spaccio, ha così fatto luce su un giro d'affari che, si ipotizza, possa essere attorno ai 200.000 euro circa.

Gianluca Murgia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA