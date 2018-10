Tra Campus e via Solferino il nodo viario da sciogliere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀPESARO Migliorare e potenziare la viabilità verso il Campus scolastico e il collegamento anche con l'asse di via Ponchielli. Sono questi i percorsi sostenibili e ciclabili a cui sta lavorando l'assessorato alle Nuove Opere di Enzo Belloni. I tratti su cui intervenire sono quelli di via Goito migliorando la mobilità e l'accesso anche agli istituti scolastici comunali presenti oltre al collegamento verso via Ponchielli. Le scelte«Stiamo lavorando al potenziamento del tratto ciclabile di via Goito annuncia l'assessore Belloni ...