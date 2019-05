Tra allagamenti e frane una provincia che affoga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL MALTEMPOPESARO Cosa sta accadendo in questi giorni lo dicono i numeri: nelle ultime 24 ore sono caduti sul territorio provinciale in media 75 millimetri d'acqua esattamente quanto è piovuto nel corso di tutto il mese di aprile. Non solo: in questi primi 13 giorni di maggio sono caduti 120 millimetri di pioggia quando la media, per l'intero mese di mariano è di 65 millimetri. Precipitazioni continue ma per fortuna non violento che hanno comunque finito per creare disagi in tutto il territorio. Le zone colpiteA partire dalla Gola del Furlo...