Tour operator Per il settore profondo rosso

PESARO Se si pensa che solo a fine giugno, erano attese, spalmate su gran parte delle settimane, 3 mila presenze, soprattutto per la manifestazione internazionale Grand Festival, si comprende allora l'amarezza dei principali tour operator della città. «Per molti di noi come Inside Marche, Esatour, Break In Italy, solo per citarne alcuni il quadro è desolante. Tutto fermo per questo mese di giugno commenta Vincenzo Ricci, uno dei tour operator della città e del territorio - ci sono hotel che hanno già riaperto, come il Flaminio, ma con una trentina di prenotazioni soprattutto legate al settore commerciale delle aziende del mobile o della manifattura. Niente a che vedere quindi con il turismo vero e proprio. E anche altri hotel, che riapriranno dal 20 o 27 giugno sono in condizioni simili. Per Pesaro e il territorio i gruppi di turisti e non solo turismo sociale, che ad oggi hanno disdetto le prenotazioni, pesano per l'80 per cento e anche quei gruppi che sono rimasti, hanno ridotto i numeri, non più di 25-30 vacanzieri per gruppo. Con questi ultimi ci si sta organizzando fra tour operator locali e albergatori, per programmare le prenotazioni fra fine agosto e settembre. Dagli ultimi incontri, appena pochi giorni fa, la situazione turistica del nostro territorio resta pesante. Basti pensare, che per i mesi di luglio e agosto, sono attesi, considerando i nostri hotel aperti, non più di 10-15 gruppi turistici in arrivo. Una situazione di vero e proprio stallo e per questo, agenzie di tour operator da un lato e dall'altro gli stessi albergatori, puntano tutto sulle prenotazioni last minute e individuali». E non da ultimo resta il nodo degli acconti da restituire ai turisti stranieri, per i soggiorni disdetti. «Turisti, soprattutto esteri prosegue Ricci che non accettano la trasformazione in un voucher o buoni vacanza».

