Tornano i gruppi della terza età ne arriveranno 15

ULTIMI FUOCHIPESARO Prime valutazioni per la stagione turistica 2019, in attesa degli Stati Generali del Turismo che l'Amministrazione ha programmato per l'11 ottobre prossimo. Intanto riparte il turismo dei gruppi sociali, almeno fino alla prima quindicina di settembre. A riflettere sulla stagione che sta per chiudersi è Vincenzo Ricci, tour operator e presidente dell'associazione pesarese La vie en rose. «A conti fatti la stagione, considerando il recupero di settembre il pieno di agosto, potrebbe chiudersi con un segno più e comunque...