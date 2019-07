Top of the Pops all'anfiteatro del Miralfiore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SAGGIOPESARO Il meglio del Pop nella cornice dell'anfiteatro del Parco Miralfiore. Si svolgerà proprio qui martedì 30 luglio a partire dalle 21.30 Top of the Pops il saggio di fine anno dell'Accademia di musica Zero Crossing. Circa 50 allievi sia giovanissimi 7-8 anni che adulti, oltre i 40, saliranno sul palco per una serata di circa 1 ora e 40 di mix musicali accompagnati dal medley di video musicali che riprodurranno i brani che ogni artista canterà. «Si tratta di uno spettacolo moderno sotto tutti i punti di vista spiega Matteo...