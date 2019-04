Tino, Fazi e Bagnacciuga i pionieri del plastic free

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOSTENIBILITÀPESARO L'ordinanza per fare di Pesaro un Comune Plastic free c'è, ora serve una campagna di sensibilizzazione e gestori di attività economiche disposti a crederci e investire. Ad una settimana dall'uscita dell'ordinanza comunale, che vieta l'uso della plastica usa e getta dal prossimo settembre, ci sono già pubblici esercizi che si stanno preparando, come i gestori dei locali e ristorantini di via Cavour che potrebbe essere da questa estate una delle vie di esempio del centro storico ad utilizzare per prima le stoviglie...