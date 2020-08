Test sierologici Un'adesione massiccia tutta da gestire

PESARO Ufficialmente è partito ieri il percorso di screening sul personale scolastico, che potrà scegliere su base volontaria di essere sottoposto al test sierologico per la ricerca del virus. L'iter mette insieme Ordine dei medici, istituti scolastici e sanitari del Dipartimento di Prevenzione d'Area Vasta. Numeri alla mano l'Area Vasta 1 conta complessivamente 7mila e 200 addetti nel mondo della scuola a livello provinciale, fra docenti, amministrativi e collaboratori scolastici, che seguendo le linee guida ministeriali potrebbero aderire alla campagna sierologica volontaria. Nel caso di esiti che indicano la presenza del virus, la segnalazione andrà poi inoltrata dal medico di base al servizio di Prevenzione Asur, che a sua volta attiverà la procedura per il tampone di verifica nelle successive 48 ore. «Da una comunicazione intercorsa proprio ieri osserva il dirigente dello Scientifico Marconi, Riccardo Rossini nella nostra provincia per ora hanno aderito all'iter sui test sierologici, una ventina di istituti scolastici, segno che c'è un interesse corale di ogni istituto in termini di prevenzione e tutela della salute pubblica. Per quanto riguarda invece il plesso Marconi dalle 9 di ieri mattina fino al completamento delle adesioni pervenute volontariamente, sarà eseguito il test su tutto il personale dell'istituto. Grazie alla convenzione appena attivata dalla nostra scuola con la Federazione nazionale dei medici di famiglia, saranno presenti nell'istituto 6 medici che si occuperanno dei test su docenti e collaboratori scolastici, e già possiamo parlare di un 70% di adesioni complessive». Al plesso Mamiani che raggruppa liceo classico, linguistico e scienze umane, si sta definendo in queste ore una convenzione con l'associazione medici di base per sondare la loro disponibilità a recarsi direttamente nelle sede dei plessi. «Parliamo di 200 addetti potenzialmente interessati commenta il dirigente Roberto Lisotti - dalle prime comunicazioni intercorse con i docenti, tutti mi sembrano ben disposti ad eseguire il test a garanzia della propria salute e di quella di colleghi di lavoro e ragazzi. Qualche difficoltà in più la riscontriamo con l'Ordine dei medici, non tutti si sarebbero detti disponibili alla richiesta arrivata dal docente interessato ad effettuare questo tipo di servizio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA