Test sierologici Allo Scientifico su 102 volontari 5 risultati dubbi

PESARO Partito lo screening sierologico su base volontaria sul personale scolastico degli istituti superiori della città. Sei i medici volontari di medicina generale impegnati ieri, sotto il coordinamento dei sanitari del Distretto di Pesaro e di Dario Bartolucci medico e segretario provinciale Fimmg (Federazione italiana medici medicina generale). Trovati i primi cinque soggetti con anticorpi del virus nel sangue. I test rapidi sono stati avviati in prima battuta al liceo scientifico Marconi. Volontari e medici di medicina generale proseguiranno poi nei prossimi giorni, con i test da eseguire sul personale degli altri istituti ma in un'unica sede da definire. Nella sola giornata di ieri si sono presentanti all'interno del Marconi per essere sottoposti al test rapido in 102 fra docenti e personale scolastico d'istituto. La risposta da parte del personale medico volontario è stata rapida e il responso è arrivato nelle prime ore del pomeriggio. Sul totale dei prelievi sierologici effettuati, sono stati trovati cinque soggetti che presentavano valori alterati o meglio la presenza nel sangue degli anticorpi del virus, segno di un contatto diretto avvenuto con l'infezione virale. Soggetti relativamente giovani, compresi fra i 45 e i 60 anni di età ma tutti asintomatici. Sulla base della convenzione stipulata, il personale trovato con valori da accertare, sarà chiamato già da oggi dal Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta, che prenderà in carico i soggetti all'interno del percorso nuove diagnosi, per sottoporli al tampone. In caso di tampone positivo processato nelle 48 ore successive, il soggetto sarà inserito nel percorso guariti e posto in quarantena domiciliare. «Ad oggi hanno aderito alla campagna di screening volontario oltre 30 scuole su base provinciale commenta il coordinatore per i medici di base, Dario Bartolucci il personale medico impegnato non si recherà comunque scuola per scuola, ma in concerto con il dirigente scolastico Riccardo Rossini, dovrà essere individuata una sede unica per i tre distretti sanitari di Pesaro, Fano e Urbino, dove potremo eseguire i test rapidi sul personale di più istituti insieme, che dovranno confluire in un'unica sede».

