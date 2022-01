«Test per i guariti boom di richieste ma Aspes è pronta»

LA NOVITÀ

PESARO. Ieri mattina i telefoni della farmacia comunale di Soria squillavano in continuazione. E così anche negli altri punti cittadini, sia gestiti dalle comunali che da farmacisti privati dove si eseguono test antigenici. Tanti pesaresi volevano avere informazioni o prenotare un tampone rapido per certificare l'uscita dalla quarantena. Con l'esito negativo, non ci sarà più bisogno della conferma del molecolare, come stabilito dalla circolare della Regione, soprattutto se la chiamata dell'Asur per presentarsi al drice through (a Pesaro in via Lombradia) arriva in ritardo.

Tra i primi

«Noi siamo stati tra i primi ad avanzare questa ipotesi - spiega il presidente di Aspes Spa Luca Pieri che gestisce la rete delle farmacie comunali - nelle farmacie che gestiamo in Emilia Romagna siamo partiti all'inizio di questa settimana e abbiamo visto che la richiesta è veramente elevata. Il sistema di tracciamento del contagio ormai ha raggiunto numeri importanti ed anche ritardi importanti dal punto di vista del processo del tampone molecolare dai vari sistemi sanitari regionali. Mettere a disposizione le farmacie e dare la possibilità al cittadino di rivolgersi alla farmacia soprattutto per quanto riguarda l'uscita della fase di contagio e quindi per poter ritornare al lavoro piuttosto che a scuola, utilizzando un tampone rapido, è una cosa estremamente importante, che faciliterà di tanto il sistema e farà ritornare in qualche modo in equilibrio quello che è accaduto finora sul sistema del tracciamento e sul controllo del contagio».

Le differenze

Nelle Marche il tampone rapido per l'uscita dalla quarantena si paga, in Emilia-Romagna c'è l'esenzione. E questa disparità crea già lamentele. Pieri ha però un altro punto di vista. «Ogni Regione fa la propria scelta - puntualizza - nel Lazio si paga, in Emilia Romagna, Toscana e Umbria no. Probabilmente si potrà riaggiustare il tiro durante il percorso, anche perché io credo che dal punto di vista della spesa regionale, fare il tampone in farmacia e metterlo a carico della Regione, si potrà comunque risparmiare rispetto a quello che è tutto il sistema dei vari hub di tracciamento che vengono realizzati, i cosiddetti drive in e drive out, che hanno un costo sostenuto. Noi - continua il presidente della società che gestisce le farmacie comunali - siamo partiti con grande impegno e velocità. Martedì sera ci hanno informato con una circolare della Regione molto tardi, ad uffici chiusi, ma già stamattina (ieri, ndr) nelle farmacie di Pesaro e Gabicce che gestiamo eravamo operativi, aggiungendo un ulteriore carico di lavoro a quello che già si è svolto in questi mesi di pandemia, con grande impegno e anche con ottimi risultati». Poco prima di Natale, le farmacie comunali eseguivano circa 650 tamponi in media ogni giorno. Un andamento che non solo tiene ma che è in rialzo, con numeri consistenti, come conferma il presidente: «Abbiamo superato 800 tamponi al giorno e ci avviciniamo a 900». Non solo, lunedì è entrata in vigore l'estensione del Super Green pass, e in diversi ambienti è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2, che ora viene venduta a prezzo calmierato.

I prezzi

«Siamo partiti la settimana scorsa, proprio nel giorno in cui è stato annunciato da parte del commissario Figliuolo l'accordo raggiunto con le associazioni delle farmacie, tra cui Assofarm che rappresenta la farmacie comunale. Da quel momento le Ffp2 hanno un prezzo calmierato, ovvero 75 centesimi, cerchiamo di andare incontro nel limite del possibile alle spese che le famiglie stanno sostenendo in questo momento di pandemia».

