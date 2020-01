TERRE ROVERESCHE Viaggiava in automobile con la cocaina, denunciato dai carabinieri un cinquantacinquenne orcianese per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'episodio risale alla giornata dell'altro ieri e ha di fatto concluso una lunga fase di indagini svolte dai militi in servizio alla stazione di Terre Roveresche. Dopo che l'uomo si era fermato all'alt, intimatogli nella zona di Orciano, la pattuglia l'ha trovato in possesso di 7 grammi di polvere bianca: secondo gli accertamenti erano destinati alla vendita. Sequestrati anche 300 euro in banconote di piccolo taglio. A quanto risulta il cinquantacinquenne effettua lavori saltuari ed è definito una persona nota alle forze dell'ordine. I suoi movimenti avevano destato forti sospetti nei militi di Terre Roveresche, che lo stavano tenendo d'occhio già da tempo, a volte pedinandolo nei suoi spostamenti. L'altro ieri la decisione di stringere il cerchio investigativo. Il quantitativo di droga appena sequestrato non è tra i più rilevanti, ma è l'ulteriore prova che il giro di cocaina è fiorente nella vallata del fiume Metauro, tra le piazze di Fossombrone e Fano, dove i carabinieri sono riusciti a intercettare anche di recente considerevoli quantità di stupefacente destinate allo spaccio durante le festività natalizie. Un periodo che, purtroppo, risulta assai remunerativo per questo tipo di commerci illeciti, in particolare per la maggiore disponibilità di contante fra i giovani.

o. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA