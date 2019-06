Terra di sport acquatici e mare Un manager per il nuovo brand

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CALENDARIOPESARO Al via l'estate pesarese che parte alla grande con 500 eventi tutti da vivere. Presentato il format Summer in Pesaro. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti fra mare, musica e cultura. Punto di forza sarà la sinergia creata negli ultimi anni con l'associazione albergatori. Confermata anche la strategia del sindaco Ricci e dell'assessore a Cultura e Turismo, Daniele Vimini per nuovo appeal e vivacità. Novità in vista e qualche cambiamento attendono pesaresi e turisti. Non ci sarà l'appuntamento con il Festival di Luca...