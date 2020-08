«Termoscanner e mascherine siano strumenti per la crescita»

PESARO «Dopo la salute - scrive la consigliera di maggioranza Anna Maria Mattioli, presidente XII commissione Donne Elette del Comune di Pesaro - è l'istruzione alla base della più sana società civile. In commissione Servizi Educativi congiunta ai Lavori Pubblici, ho ascoltato i tecnici che accorti ai Dpcm ministeriali, si stanno adoperando per accogliere gli alunni il 14 settembre. Si stanno realizzando i percorsi in entrata ed in uscita, il distanziamento richiesto nelle aule della didattica, la nostra amministrazione già da anni aveva acquistato banchi scuola singoli, e le aule sono molto ampie e capienti, pertanto la sicurezza sarà assicurata. Il servizio mensa, attivato anche con doppi turni, riprenderà anche se il numero di richieste si è ridotto. Anche il servizio scuolabus, con tragitti di tempo inferiore ai 15 minuti, non avrà difficoltà nell'attivarsi. Bene tutto questo. Si riaprono le porte degli edifici scolastici, si torna a stare insieme. I ragazzi rimasti chiusi in casa hanno subito purtroppo uno stop educativo dato dall'isolamento. Il non stare insieme, apprendere in videoconferenza, li ha resi spettatori di un copione che non apparteneva al loro essere giovani e attivi. Ritengo invece che debbano essere i veri protagonisti della ripresa. Dobbiamo trasformare questo triste periodo in opportunità di reazione. Ho proposto questo in commissione, che si ponga la massima attenzione per aiutarli educativamente ad essere i più resilienti possibili per accettare le nuove norme e farne momento di crescita. Coprendo i pericoli o proteggendoli senza renderli partecipi delle pericolosità non li renderà certo più forti. Ecco che misurare la temperatura mattutina col termoscanner, sarà un gioco, una gara di aritmetica, un calcolo statistico da loro stessi organizzato. La mascherina un Carnevale quotidiano, la classe bolla un progetto di unione a farsi forza reciprocamente. Il corpo docente delle scuole comunali pesaresi, partecipa ad un numero elevato di ore formative e sarà all'altezza di affrontare le nuove dinamiche educative. Mi piacerebbe che agli alunni venissero forniti gli strumenti ideali per far sì che le nuove regole e le rinnovate norme comportamentali siano occasioni di crescita educativa se non opportunità di migliorare se stessi».

