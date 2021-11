Tempi troppo lunghi per i tamponi, arriva il drive in di Pesaro

IL POTENZIAMENTO

PESARO Velocizzare il più possibile i tempi di risposta per un tampone molecolare ai punti drive di Area vasta, dopo essere risultati positivi ad un test antigenico rapido, prima della messa in quarantena. È quanto chiedono i medici di medicina generale a Distretto sanitario e Dipartimento di prevenzione di Area Vasta 1. Un disagio e un iter tuttora troppo farraginoso, che in questo momento supera anche le 72 ore di attesa, mettendo in difficoltà medici e pazienti in attesa di risposta. Proprio i medici di base coordinatori delle quatto équipe territoriali chiedono un cambio di passo e chiamano in causa a supporto, anche il sistema delle farmacie.

Procedure più snelle

Di procedure più snelle per affrontare l'aumento di positivi e del rafforzamento delle unità speciali Usca sul territorio, si è parlato nell'ultimo confronto fra le équipe mediche e la direttrice del Distretto sanitario, Elisabetta Esposto. Si teme dalle prossime settimane un aumento del carico di pazienti ai punti drive del territorio e non solo per i normali tamponi ma anche per i test rapidi su bambini e ragazzi, che sulle base delle nuove regole per le quarantene scolastiche, potrebbero non essere presi in carico dai pediatri ma ricadere direttamente sui centri tamponi.

Disagi per le quarantene a scuola

«Non è sostenibile che, proprio come un paio di giorni fa osserva il dottor Danilo De Santi, coordinatore dell'équipe Pesaro città due dei nostri pazienti hanno lamentato un ritardo del Dipartimento di prevenzione di Area vasta 1, che trascorsi 4-5 giorni dall'antigenico, non ha provveduto a contattarli per la prenotazione del molecolare di verifica. Una situazione comune anche ad altri colleghi che riguarda tutti quei pazienti che risultano positivi ad un test rapido eseguito in farmacia. Troppi passaggi, dal trasferimento dell'esito dell'antigenico al sistema della prevenzione di Area vasta in attesa della conferma o meno della positività. Ora, la palla passa al Distretto sanitario a cui le équipe della medicina generale hanno chiesto supporto. Fra le soluzioni proposte e al vaglio c'è un coinvolgimento diretto delle farmacie, che fra l'altro già prenotano visite specialistiche o servizi al Cup e potrebbero oltre ad eseguire l'antigenico, in caso di esito positivo, prenotare immediatamente la richiesta del molecolare, oppure ancora potremo essere noi medici a farne richiesta il giorno stesso in cui il paziente risulta positivo, eliminando così il doppio passaggio. In entrambi i casi Asur dovrebbe mettere a disposizione una piattaforma per la prenotazione del tampone».

La verifica degli accessi

La direttrice del Distretto sanitario Esposto conferma che il centro tamponi di Pesaro negli spazi del mercato ortofrutticolo di via Lombardia presso il gruppo pesarese di protezione civile sarà attivo dal 2 dicembre. «Garantiremo per il momento le sole giornate del martedì e giovedì a partire dal primo pomeriggio, e con una media di 180 test in una mezza giornata. Verificheremo il trend ad una settimana dall'attivazione del centro, e se necessario e i numeri aumenteranno siamo pronti a prevedere altre giornate».

Più visite a domicilio

Accolta dall'Area Vasta 1 anche la richiesta arrivata nei giorni scorsi dai medici coordinatori dell'Usca di Pesaro Marco Delbianco e Gregorio Bucci per il rafforzamento della continuità assistenziale sui malati Covid al domicilio. «Da questa settimana, visto l'aumento del carico e i tempi di visite più dilatati conferma Bucci abbiamo in squadra un medico in più per tre mattine a settimana mentre dal primo dicembre un medico in più sarà fisso a disposizione di ogni unità Usca, passando dalle attuali due unità per turno a una squadra di tre. Al lato pratico, che interessa i malati Covid, con un medico in più si riescono a soddisfare 6-7 visite al domicilio ogni giorno».

Letizia Francesconi

