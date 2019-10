Tempesta, una strage di alberi e l'erosione divora le spiagge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL MALTEMPOPESARO Il maltempo con vento vicino ai 100 chilometri all'ora fa crollare alberi e rami in strada, sui marciapiedi, sopra le auto e i fili dell'elettricità. Un centinaio di interventi dei vigili del fuoco, anche per seminterrati allagati. Erosione sulla spiaggia di viale Trieste. Brusco risveglioUna notte da lupi per il capoluoogo con pioggia battente e forte vento. E al risveglio, ieri mattina, i residui della coda estiva, che anche nel weekend avevano spinto diversi pesaresi a concedersi un ultimo bagno, sono stati spazzati via...