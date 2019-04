Telecamere: condomini e ville saranno in rete con il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SICUREZZA PESARO Una rete di telecamere che potrebbe ampliarsi ulteriormente. Grazie ai privati pronti a mettere in rete i loro occhi elettronici che puntano sui condomini. Il Comune ha già incontrato residenti e amministratori dei palazzi nella zona dell'Ipercoop. «Il discorso della videosorveglianza ci sta molto a cuore spiega Luca Bartolucci, assessore alla sicurezza del Comune di Pesaro è sicuramente utile per cercare di prevenire reati e anche in fase di indagini per aiutare le forze dell'ordine ad avere elementi utili a...