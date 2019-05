Teatro Rossini partono i lavori alla copertura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CANTIEREPESARO Il teatro Rossini ha bisogno di un restyling e di un miglioramento della sua copertura. Progetto e delibera approvati. Tempo permettendo, nei prossimi giorni, anticipa l'architetto comunale, Daniele Dursi che segue l'iter, il cantiere potrà essere avviato. Restano alcuni nodi da sciogliere per la modifica temporanea alla viabilità nell'asse che porta a piazzale Lazzarini. Tempi più lunghi invece per l'intervento alla Sala della Repubblica. Il progetto è già stato elaborato ma i lavori non partiranno prima del 2020 in...