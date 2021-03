TAVULLIA Valentino Rossi si è vaccinato in Qatar, dove sono in corso i test ufficiali in vista della stagione che vedrà subito due gare ravvicinate, il 28 marzo e 4 aprile, sul circuito di Losail. Un mese complessivo di permanenza, unito alla disponibilità di dosi anti Covid Pfizer-BioNTech per i piloti e i membri dei team della MotoGP e delle altre classi del Motomondiale (Moto2 e Moto3). In Qatar, infatti, la vaccinazione di massa è avviatissima e la proposta del governo locale ha immediatamente trovato il consenso di tutti (specialmente vedendo quanto sta accadendo in Italia e in un buona parte dell'Europa). Tra i vaccinati, ieri, anche Valentino Rossi nonostante il Covid avuto lo scorso 15 ottobre - che gli fece saltare alcune prove della passata MotoGp - e smaltito non esattamente in forma leggera, tanto da essere da lui stesso definito come una «influenzona». Ovviamente, in questo gentile omaggio degli emiri, molti hanno visto uno schiaffo dato ai poveri italiani alle prese con la psicosi da AstraZeneca, in attesa di dosi, con fasce a rischio (per età o patologie) non ancora vaccinate e il resto della popolazione nuovamente segregata in casa. Potere dei soldi: come giusto che sia, piloti e squadre non si sono lasciate sfuggire l'occasione. «Un grande passo verso il ritorno alla normalità» ha commentato lo stesso Rossi. Tutto il personale del circus riceverà la doppia dose prima di lasciare Losail (tra 19 giorni) come proposto dal governo locale. «In questa stagione il Qatar ospiterà tutti i test pre-stagionali delle classi impegnate nel Campionato, così come i primi due Gran Premi - aveva fatto sapere Dorna Sports, che organizza Motomondiale e campionato Superbike -. In questo modo, l'intera famiglia del MotoGP sarà presente in Qatar per un massimo di cinque settimane. Per garantire la salute e la sicurezza dell'intero gruppo, il Governo locale ha offerto alla MotoGP l'accesso ai vaccini anti Covid». Tra i primi a ricevere il vaccino è stato Maverick Vinales, pilota ufficiale Yamaha, che non ha nascosto il suo entusiasmo con un post su Instagram. «Il vaccino è un grande step per la nostra vita normale evitandoci un incubo per la salute o di saltare delle gare come è successo a me l'anno scorso. Ezpeleta, insieme al governo del Qatar, ci ha dato un grande aiuto: sono felice» ha spiegato ancora Rossi.

