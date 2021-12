TAVULLIA. Continua ad aumentare il numero di contagi a Tavullia. E ora per arginare l'ondata Covid arriva il camper vaccinale. Non è sufficiente, secondo l'Asur, la riapertura dell'hub vaccinale di Gradara, per frenare l'innalzamento di contagi e spingere più persone a vaccinarsi, nel distretto cenerentola per le somministrazioni, serve anche l'arrivo del camper. E soprattutto i radar sono puntati su Tavullia, il Comune con la situazione più delicata in questa fase. Sono 79 le persone positive al Covid-19, e 136 in quarantena, su una popolazione di 7909 residenti. Ci sono stati due eventi per celebrare la fine della carriera di Valentino Rossi, ma la sindaca Francesca Paolucci ha già escluso che i focolai siano legati a queste iniziative, in quanto l'impennata dei contagi è più recente. Domani, martedì 7 dicembre, arriverà a Tavullia il camper itinerante vaccinale, che stazionerà dalle 9 alle 12,45 in via Aldo Moro per prima, seconda e terza dose, aperto a tutti i cittadini residenti e turisti. Non è necessaria la prenotazione. «Il numero di contagi è alto, come succede in altri Comuni delle Marche e dell' Emilia Romagna - ha detto di recente la sindaca Francesca Paolucci - Purtroppo il contagio si diffonde rapidamente all'interno delle scuole quindi tra i giovani ed i giovanissimi e, di conseguenza, all'interno delle famiglie. Rischiamo l'applicazione di nuove restrizioni sociali ed economiche, che danneggerebbero la socialità, il pieno sviluppo delle nuove generazioni e l'economia. L'elevato numero di posti letto in terapia intensiva e nelle aree non intensive occupati da pazienti Covid, quasi tutti non vaccinati, comporta un rallentamento e in alcuni casi l'annullamento di visite, esami e cure per malati oncologici o di altre patologie. Dobbiamo fare attenzione ai comportamenti che ormai conosciamo bene: usare sempre la mascherina, evitare assembramenti mantenendo il distanziamento interpersonale previsto, lavarsi frequentemente le mani, e altre misure. Ma soprattutto dobbiamo vaccinarci». Intanto si ricorda che da oggi all'hub vaccinale di Muraglia non sarà possibile presentarsi senza la prenotazione.

