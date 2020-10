Tasse rimborsate per 3 anni a chi apre una nuova attività

IL REGOLAMENTO

PESARO No tax area, il Comune ci riprova. C'è anche la Tari tra le tasse locali che verranno rimborsate per tre anni a chi apre una nuova attività in città. La no tax area, introdotta a Pesaro sei anni fa, non ha dato i frutti sperati. Tutti ne sono concordi, dall'amministrazione comunale alle associazioni di categoria, con rimborsi che raramente hanno superato complessivamente i 10 mila euro nell'arco di un'annualità e numero delle aziende che ne hanno usufruito il più delle volte riscontrabile, per ogni anno, al massimo sulle dita di due mani.

La nuova spinta

Ma ora il provvedimento viene rilanciato per l'ennesima volta, e questa volta, con una spinta propulsiva, fondata su estensione del rimborso alla Tari e agli studi professionali aperti da under 40, campagna comunicativa più incisiva e rete con studi dei commercialisti. Si cambia ancora, a partire dai volti degli amministratori che ora hanno preso in carico tutta l'operazione, Riccardo Pozzi (Bilancio) e Francesca Frenquellucci (Attività Economiche). Sul piatto c'è una cifra importante, di 300.000 euro di incentivi legati alla no tax area. Il primo step è stato il via libera ieri mattina in giunta alle modifiche sul regolamento per concessioni di contributi alle imprese, ci sarà un passaggio domani in commissione Bilancio e lunedì prossimo verrà votato in consiglio comunale.

Non solo commercio

«Le novità spiega Pozzi, che ha ringraziato il suo predecessore al Bilancio Antonello Delle Noci riguarderanno anche gli studi professionali aperti da under 40, che per 3 anni avranno la detassazione di tutti i tributi. Tra questi, sarà rimborsata anche la Tari». Dal provvedimento saranno invece escluse le grandi e medie strutture di vendita (per le attività con superficie inferiore a 2500 metri quadri, il rimborso della Tari sarà fino a 100 metri quadri), apparecchi-distributori automatici, imprese Compro Oro, Video Lottery Terminal. «Con questo regolamento Pesaro diventerà una No-tax-area - continua Pozzi - non riguarda solo il centro storico, ma tutto il territorio della città. La finalità è quella di incentivare la creazione e l'insediamento di nuove attività economiche e commerciali nell'ambito comunale, valorizzando il tessuto economico e produttivo della città mediante la concessione di benefici economici sottoforma di contributi direttamente correlati alle imposte locali pagate». Frenquellucci aggiunge che «abbiamo lavorato per le imprese, confrontandoci anche con le associazioni di categoria. Tra le altre cose, usufruiscono delle agevolazioni anche le attività commerciali già attive che, entro il 30 giugno 2021, si saranno adeguate al regolamento comunale sui dehors, fatta eccezione per quanti hanno già beneficiato dei contributi con la stessa finalità».

Intervento strategico

Presente anche il consigliere comunale Sergio Castellani (Una Città in Comune) membro della commissione Bilancio, il quale ha parlato di «un intervento strategico, e di un ricambio, con l'apertura di nuove attività, che può portare al centro e alla città attrattività e ricchezza». In sala anche Luca Ghironzi, Ordine dei Commercialisti, il quale ha ringraziato l'amministrazione per le nuove opportunità a favore degli studi professionali. Richiesta dei rimborsi entro il 30 giugno dell'anno successivo all'apertura, liquidazione entro il 30 settembre di ogni anno.

Thomas Delbianco

