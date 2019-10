Tassa di soggiorno Un 2019 da record: sono tutti in regola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPOSTAPESARO Tassa di soggiorno, otto furbetti per cui è stato necessario un recupero coattivo dell'imposta non versata. Ma nel 2019 tutti sembrano essere in regola. Come emerge dall'albo pretorio del Comune, è stata emessa una delibera che incaricava Aspes Spa, l'ufficio tributi, di recuperare 40.288 euro dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Pesaro non riscosse. Si tratta di otto albergatori spiega l'assessore alla Gestione Antonello Delle Noci sei di loro hanno già provveduto a versare il dovuto, per due di loro siamo in una fase...