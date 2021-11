Tassa di soggiorno evasa Accertamenti in 17 hotel

L'INCHIESTA

PESARO Tassa di soggiorno non pagata, i nodi sono venuti al pettine e la Guardia di finanza ha denunciato in questi mesi 10 persone, che risultavano i gestori delle strutture ricettive al momento delle indagini, per non aver versato l'imposta per ben 17 alberghi ubicati sul territorio comunale. Il reato è peculato e per qualcuno di loro è già scattata la condanna. Sono sei nello specifico gli anni presi in esame e su cui si sono concentrate le indagini.

Nel dettaglio

Nel dettaglio il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pesaro ha eseguito un'ampia attività concernente il corretto adempimento del versamento della tassa di soggiorno, per gli anni dal 2012 al 2018, da parte di alcune società che hanno gestito delle strutture alberghiere nel Comune di Pesaro. Le attività di indagine, coordinate dalla locale procura della Repubblica, si sono articolate attraverso il raffronto tra le dichiarazioni trimestrali presentate dai gestori degli alberghi e il versamento effettuato dai medesimi al Comune di Pesaro. Al termine di tale disamina è stato accertato che 10 soggetti economici (nove società e una ditta individuale) hanno sistematicamente omesso il versamento della tassa di soggiorno relativa a 17 hotel, dagli stessi gestiti, per un ammontare complessivo pari a circa 300.000 euro. I 10 gestori delle strutture ricettive, 10 persone fisiche, sono state deferite per peculato. Nei confronti di 3 soggetti denunciati, i quali non avevano proposto alcun piano di rientro del debito tributario nei confronti del Comune di Pesaro, sono stati emessi due distinti decreti di sequestro per l'ammontare complessivo di oltre 115.000 euro.

I coinvolti

Per i soggetti coinvolti è già intervenuto il rinvio a giudizio e sono state trasmesse le relative segnalazioni alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Ancona, evidenziando le responsabilità amministrative dei 7 soggetti ed un danno erariale complessivo di circa 170.000 euro (pari all'imposta non versata) nei confronti del Comune di Pesaro. Sono già intervenute alcune sentenze di condanna in primo grado e per alcune posizioni è già stata fissata la relativa udienza. Per due imprenditori, fratelli, che gestivano all'epoca l'hotel Flaminio (da tempo passato di mano) è arrivata la condanna a 2 anni e 11 mesi e 2 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di peculato. Non avevano versato 104mila euro, soldi ricevuti dai clienti ma non riversati, come impone la legge, nelle casse comunali. Lo hanno fatto tra il 2014 e il 2017. Una albergatrice del lungomare ha invece preferito il rito abbreviato. Non aveva versato 21 mila euro tra gli anni 2015 e 2017, poi nel corso dell'ingiunzione ha versato 12 mila euro, lasciando 9 mila euro scoperti. Il giudice ha condannato l'albergatrice a 2 anni, con pena sospesa. Un'altra albergatrice che aveva all'epoca in gestione tre alberghi sul lungomare tra cui Astoria, Holiday e Cesar è stata condannata a 2 anni e al pagamento di 8000 euro a fronte di una tassa evasa per 9000 euro.

Le situazioni

Altri controlli hanno riguardato i gestori degli Capital, Leonardo da Vinci, Royal, Des Bains, President, Continental, Flying, ma va sottolineato che si tratta della conclusione di un'indagine che si è a caratterizzata in un determinato periodo di tempo, che le verifiche si sono concluse oltre tre anni fa e che nel frattempo molte strutture hanno cambiato gestione. Quanto al reato che è stato contestato ci sono state varie situazioni. Un imprenditore siracusano era stato assolto perché secondo una norma, di carattere tributario, del decreto legge del 19 maggio 2020 (decreto rilancio), «non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno». La sentenza ha tracciato un solco, ma fino a un certo punto. Tanto che una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che la «depenalizzazione» introdotta non può avere valore retroattivo.

A bilancio

L'Amministrazione comunale di Pesaro stibilsce a bilancio circa 1,3 milioni di euro di introiti dalla tassa di soggiorno. L'imposta di soggiorno, detta appunto anche tassa di soggiorno, è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte e i cui importi variano a seconda della struttura ricettiva (albergo, bad & breakfat eccetera), della qualità della stessa (quattro, tre, due stelle) e anche del periodo del soggiorno.

Luigi Benelli

