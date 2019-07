Tartaruga depone uova nella Baia Gli esperti: prima volta così a nord

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SCOPERTAPESARO Un evento unico ed eccezionale per Pesaro e l'Adriatico: nella notte tra lunedì e martedì una tartaruga caretta caretta, delle dimensioni di circa 80 cm di diametro, ha scelto la spiaggia di Baia Flaminia, poco lontano dagli stabilimenti balneari, per deporre le sue uova che, se tutto va bene, si schiuderanno fra 50/55 giorni. È il nido in assoluto più a nord di tutto l'Adriatico, come conferma emozionatissimo anche Sauro Pari presidente della Fondazione Cetacea di Riccione, accorso subito, con i suoi volontari, per...