«Tamponi di massa precedenza ai cluster»

PESARO «L'avvio dei tamponi di massa è una buona notizia, ma tra le priorità è opportuno comprendere anche i centri dove la curva dei contagi sta salendo velocemente oltre ad individuare in tempi rapidi le aree dove fare lo screening in aggiunta ai punti drive». E' quanto propone Andrea Biancani, vicepresidente del consiglio regionale. «In base a quanto comunicato spiega Biancani la data di inizio è stabilita per il 18 dicembre, partendo dai capoluoghi di provincia, seguiranno i Comuni con più di 20mila abitanti, per poi proseguire a gennaio con la seconda fase, che coinvolgerà tutti gli altri comuni con meno di 20mila abitanti. Questo significa che nei piccoli centri lo screening inizierà tra oltre un mese, nonostante ci siano realtà, come Fermignano, dove sarebbe importante svolgere il prima possibile i test a tappeto per contenere una curva di contagi che sta crescendo in modo preoccupante. In particolare in questo Comune, di 8500 abitanti, i casi sono passati in pochi giorni da 11 a 127, e ogni giorno, trovandosi in un territorio con molte aziende, viene raggiunto da centinaia di lavoratori. Anche il sindaco Emanuele Feduzi ha inviato una lettera al presidente Acquaroli e all'assessore Saltamartini per chiedere un'anticipazione dei test nel suo Comune». «Inoltre aggiunge Biancani - bene aver inserito anche Urbino tra i centri dove l'avvio dello screening è previsto per il 18 dicembre, perché è una città capoluogo». Il progetto di prevenzione prevede che i test possano essere effettuati, oltre che da tutti i cittadini sopra i 6 anni, anche dalle persone che soggiornano nei comuni individuati per motivi di lavoro o studio. Per lo screening, gratuito e su base volontaria, saranno utilizzati i tamponi antigenici rapidi, con tempi di risposta brevi, 15-30 minuti. Sono escluse dallo screening le persone che hanno sintomi che indichino un'infezione da Covid-19 e chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo. Chi è stato positivo al Covid-19 negli ultimi tre mesi, chi è già in quarantena o in isolamento fiduciario, chi ha già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare, chi esegue regolarmente i test per motivi professionali, i minori sotto ai 6 anni e le persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA