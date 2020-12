«Take away goloso perché al cenone nessuno rinuncia»

LA TENDENZA

PESARO Anche se tra take away, delivery e box, il format è molto americano, il cenone di San Silvestro rimane italianissimo e, di fatto, fioccano le prenotazioni perchè alla tradizione pochi rinunciano. Zona rossa o meno. Non ci saranno veglioni, cotillon, serate al ristorante e feste, ma ormai da giorni i ristoratori si stanno attrezzando disponibili a ordinazioni no-stop quanto creative. Forse perché i menù privilegiano le tradizioni e celano, nelle loro pieghe golose, il manifesto di un settore, quello della ristorazione, che seppur bastonata economicamente, ci tiene ad essere presente e lo è con prezzi alla portata di tutte le borse.

Tutte le tasche

«L'anno scorso eravamo una sessantina si ricorda Lidia Zucchi, titolare del ristorante Chiccoteca a Pesaro, polo del mangiare consapevole . Il cenone è in linea con la nostra filosofia bio, vegetariana e vegan, e quest'anno è take away ma con una formula gastronomia affinché il cliente si porti via solo le portate che gli interessano». Una linea d'azione che applica il ristorante Settima Fila anche se la filosofia del posto, ideato da Piero Papperi nel 2015, a quattro passi dal Conservatorio Rossini, non si mette in un box. È nato con l'intento di privilegiare l'aggregazione, l'incontro di culture, le arti e le persone, insomma è un'osteria, caffè, musica dove «c'è anche da mangiare». Un'arte che lo chef Stefano Bragina, formato all'alberghiero di Pesaro e alle cucine di maestri come Uliassi, ha imbrigliato in una gastronomia alla carta. «Piatti spiega - che ricordano il calore della cucina di famiglia ma più elaborati e studiati per non perdere la loro bontà». Difficili da replicare comunque. Ci sono i sardoncini fritti insaporiti da una lunga marinatura, le lenticchie abbinate ai moscardini, un crudo di tracina (pesce ragno) o ancora il baccalà e la coratella d'agnello trasformata in paté che, di per sé, ricordano che sarebbe meglio mangiarli in compagnia in Osteria. Menù di mare con un prezzo democratico (35 euro) è la scelta di Enrico Cocciolo di MareMosso sul lungomare di Levante in viale Trieste. «È stato un anno difficile osserva . Abbiamo lavorato solo quattro mesi». Enrico non confonde gastronomia e ristorante e propone un cenone classico che inizia con cinque antipasti, un bis di primi (tortelloni alla ricciola e paccheri all'astice), il branzino e chiude con il panettone farcito. «Il cenone confessa - lo facciamo perché richiesto dai nostri affezionati clienti». È sul rewind che punta invece il ristorante Idea.le Food & More di Fano. «Il menù è volutamente quasi identico a quello dell'anno scorso» spiega il titolare Stefano Mirisola. Una giostra tra i sapori del gamberone, del baccalà, del pesce spada, dell'astice e del tartufo e i saperi di una cucina tecnicamente impeccabile che si diletta tra purea, crosta e confit. Facciamo finta ironizza - che non sia successo niente e ricominciamo insieme, ma separati, da capo». Un back to the future che piace, e pure molto, almeno a giudicare dalle prenotazioni. Forte di una stella Michelin in tasca, Lucio Pompili del Symposium (Colli al Metauro) privilegia un suo racconto di territorio. Solletica il gourmet con selvaggina, visciole di Cantiano, farro, passatelli, tacchinella e castagne glacé, che propone per coppia con un delivery in tutte le Marche. «Un cenone spiega perché noi chef ci siamo e vogliamo soddisfare i nostri commensali, ma non cancella il fatto che tanti sono in difficoltà e molti hanno dovuto chiudere».

Chilometri su chilometri

Essere presente, pur patendo i chilometri, è il motto dello chef Gabriele Giacomucci del ristorante La Gioconda di Cagli. «Consegneremo la cena a casa una portata alla volta spiega il vincitore del game tv I quattro ristoranti -. E poco importano i chilometri, con la mia brigata abbiamo tutto calcolato al secondo». Pertanto alle 20.30 l'antipasto, alle 21.30 i primi, un'ora dopo il secondo e dolce con bollicine alle 23.30. L'intelligente versione marchigiana dell'american way of life.

Véronique Angeletti

