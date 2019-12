Tagliato il budget dell'Area vasta In un solo anno persi 14 milioni

LA SANITÀ

PESARO Un taglio di 14 milioni di euro in un anno: una cifra molto importante nella gestione dell'Area vasta 1 che - secondo la Cisl - è la più penalizzata della regione. I conti sono semplici: nel bilancio definitivo del 2018 il budget ammontava a 352 milioni di euro, nel bilancio di previsione dell'anno in corso a 343 e oggi, nei conteggi definitivi, è di 338 milioni.

Il personale

Sul piano del personale la spesa è decurtata di 6 milioni passando da 260 a 254 milioni. «Questo - spiegano Contadini, Andreolini, Giovanelli e Piccinno, a fronte di un problema diffuso di assunzioni, sia sul comparto medico, sia su quello di infermieri e tecnici che la proroga dei contratti precari non ha risolto». Dati alla mano non funziona nemmeno Centro di Reclutamento Unico Regionale che, difronte a un turnover è carente dove il personale che se ne va non viene sostituito, la risposta della struttura è inefficiente: ha tempi di chiamata del personale da assumere molto lunghi, e questa modalità di lavoro non collima con le esigenze delle aree vaste.

Ospedale di Urbino

La Cisl segnala che «mancano medici al pronto soccorso al santa Maria della Misericordia così come mancano pediatri, biologi e radiologi. Drammatica la situazione del Centro trasfusionale: a fine mese andranno in pensione 2 tecnici a fronte di 4 impiegati, e non sono in programma sostituzioni. Questo determinerà una contrazione dei servizi.

Ospedale di Pergola

Al Santi Carlo e Donnino da più di un anno il radiologo. Inoltre il personale della Radiologia pergolese viene spostato a coprire turni di lavoro in altre sedi. «Questa carenza di personale - spiega La Cisl - acuisce il quadro già critico per la ristrutturazione dell'edificio e la sospensione di tutta l'attività chirurgica. Con questi numeri, il riconoscimento regionale dell'area disagiata rimarrà solo sulla carta, in quanto è subordinato al rispetto delle norme e vincoli nazionali».

Gli altri ospedali

La Cisl puntualizza di «non voler fare strumentalizzazioni o agevolare logiche campanilistiche, ma è chiaro che a Fossombrone, ospedale di comunità, svuotato di funzioni ospedaliere, sta nascendo un polo diagnostico, che presagisce l'affidamento della gestione ad un privato. Mentre a Cagli e Sassocorvaro l'inserimento del privato è avvenuto in un'ottica di integrazione del pubblico quello che sta succedendo a Fossombrone sembra l'esatto contrario. La mera sostituzione del pubblico con il privato, senza aumento di servizi alle comunità territoriali e senza chiarire quale sia ruolo nella sanità provinciale». Tanto più che anche nella recente proposta di piano sanitario approvato dalla IV Commissione non viene spiegato quale sia il rapporto tra pubblico e privato nella gestione delle strutture sanitarie regionali.

Questione laboratori.

Al laboratorio analisi di Urbino mancano almeno 4 tecnici e non c'è una graduatoria dalla quale attingere. Al laboratorio analisi di Pergola dal primo dicembre manca un biologo, che anche in questo caso non verrà sostituito. Ad oggi l'attività viene portata avanti da personale laureato che di volta in volta si sposta da Urbino, oppure attraverso la refertazione da remoto direttamente da Urbino. A Fossombrone esiste un laboratorio analisi in un presidio non più ospedaliero e punti prelievo nelle altre strutture. Viene allora da chiedersi che fine abbia fatto il Dipartimento interaziendale, voluto nel 2013 su mandato regionale dell'allora assessore Mezzolani con l'approvazione dei direttori di Area Vasta 1 e di Azienda ospedale Maria Capalbo e Aldo Ricci. Avrebbe dovuto unire le forze dei laboratori in una unica struttura e che dal 2013 al 2018 (in seguito ad investimenti in tecnologia di decine di milioni) è stato attivato e diretto dal primario Oriano Tiberi. Una volta andato in quiescenza lo stesso Tiberi, il suo incarico non è stato più affidato. Se persino i tecnici e dirigenti del laboratorio analisi del presidio pesarese di Marche Nord hanno messo nero su bianco le difficoltà provocate dalla riduzione dell'organico (tuttora suddiviso nelle sedi del San Salvatore e del Santa Croce) a cosa è servito quel dipartimento?

Silvia Sinibaldi

