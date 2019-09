Superiori in cerca di spazi Marconi spalmato in 3 sedi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FOCUSPESARO Il ritorno in classe quest'anno acuisce il problema degli spazi negli istituti in crescita per numero di iscrizioni. Dai commenti dei presidi degli istituti superiori, emerge la carenza di aule, tanto nelle scuole del Campus quanto in quelle del centro. Il posto che non c'èLa criticità di tutti i plessi superiori, rimarcano i presidi, è la mancanza di aule e spazi per contenere il numero di iscritti in crescita da un anno all'altro. «Al plesso Marconi si sta più stretti rispetto ad un anno fa osserva il preside Roberto...