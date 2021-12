Super Green pass Per i controlli riunito il comitato per la sicurezza

PESARO Al tavolo prefettizio per affrontare i nodi legati al Super Green pass, nell'ambito della riunione del comitato per l'orine pubblico e la sicurezza, sono stati convocati anche i sindacati territoriali confederali, associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, polizia locale e le altre forze dell'ordine. Chiarite le regole e gli obblighi per accedere a bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere al chiuso e con Green pass rafforzato. Alle associazioni di categoria è demandata ora una campagna informativa di sensibilizzazione rivolta alla clientela ma come fanno notare le parti sociali manca l'aggiornamento tecnologico dell'app Covid-19 attualmente in uso ai gestori di ristoranti e altri luoghi al chiuso, che indistintamente legge la certificazione ma senza distinguere se si tratti di un certificato da vaccinazione eseguita, completata o da tampone. «Per consumare al bar o nelle strutture dehors all'esterno commenta a margine Alessandro Ligurgo (Confesercenti) non cambia nulla rispetto a quanto già in vigore fino ad oggi. Significa che per consumare al banco o ai tavoli esterni, non servirà il pass verde. Mentre obbligatoriamente al chiuso a pranzo, a cena o per un drink al pub o al cocktail bar, entrerà solo chi è vaccinato. I controlli saranno comunque capillari ha rimarcato il prefetto in concerto con polizia locale e forze dell'ordine, e per verificare che tutto sia a posto la polizia locale a campione potrebbe effettuare le verifiche anche all'interno di locali e pubblici esercizi». Saranno comunque i gestori di ristoranti e bar per chi cena o consuma un aperitivo all'intern, a dover chiedere ai clienti come già si fa ora di esibire il pass e leggerlo con l'app di verifica ma per fare questo serve a breve un aggiornamento del sistema per non creare confusione e disservizi, leggendo il Qr Code corretto da vaccinazione effettuata. Oltre alla polizia locale la Prefettura ha disposto in affiancamento ai carabinieri per i controlli a campione sul Green pass rafforzato, la presenza del nucleo dell'ispettorato del lavoro per vigilare sul comportamento di esercenti e clientela dei pubblici esercizi.

