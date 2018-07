Sunset Island per crescere spera nell'afa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BILANCIOPESARO Sunset Island, un mese di vita. «Bilancio positivo, ma la partenza in ritardo ci ha penalizzati. Dobbiamo farci conoscere di più. Gli ingressi? Siamo al 50% delle potenzialità, ma fiduciosi per agosto. E nel 2019 saremo a regime», dice Sebastianelli. Il record finora è stato di poco più di 200 biglietti staccati in una giornata. In media entrano 150 persone ogni giorno. «A regime può ospitare almeno 400 persone al giorno». Sono i primi numeri di Sunset Island, il parco giochi situato nel tratto di mare davanti alla...