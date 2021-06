«Sulla nuova Questura solo degli annunci inconcludenti»

PESARO La nuova Questura? Si farà per il sindaco Matteo Ricci, ma per Pierpaolo Frega, sindacalista e responsabile della segreteria del Silp Cgil, c'è ancora troppa incertezza e troppo fumo sul progetto di cui da anni si annuncia e si parla senza però entrare nel dettaglio. «Al sindaco Matteo Ricci - scrive Frega - seppur tra mille critiche e perplessità gli deve essere riconosciuto il merito di aver cambiato radicalmente la nostra città. Può piacere o non piacere ma mai come in questi anni vi è stato un cambiamento di Pesaro. Sappiamo che non si possa accontentare tutti, ma due parole due di approfondimento sulla nuova Questura sono doverose. Dai radar è completamente sparita e rischia di essere insieme alla Fano-Grosseto una delle più grandi incompiute che la nostra provincia annoveri. I progetti menzionati sono tutti affascinanti, di prospettiva, ma sulla Questura nessuno sa più nulla nessuno apre bocca, men che meno si vedono sviluppi. Caldeggiamo la ristrutturazione del complesso dell'ex Intendanza di finanza su via Zongo, non il top, ma al momento l'unica strada, e stante la narrativa, quella più percorribile e prossima. Il cronoprogramma esposto all'epoca prevedrebbe alla data odierna, la quasi messa in sicurezza per l'antisismicità dello stabile e il rientro dei negozianti nelle loro attività, ma è davanti agli occhi di tutti che non vi sia nemmeno un cartello di inizio lavori. Fateci sapere che intenzioni avete, la stessa sede di via Giusti (come il commissariato di Urbino) sta di fatto cadendo a pezzi, tra l'indifferenza generale, compresa quella dei consiglieri regionali di maggioranza espressi dal territorio pesarese, che si erano lanciati in proposte, promesse, ma come al solito figli di tutte le opposizioni e orfani di ogni governo».

