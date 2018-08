Sul San Bartolo gli ingegneri dell'ambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SOPRALLUOGOPESARO Si lavora ancora a pieno ritmo nella falesia sotto Fiorenzuola di Focara, fra opere di contenimento antidissesto e nuova piantumazione. Prosegue così l'opera di rimboschimento dopo l'incendio di un anno fa. Appena qualche giorno fa, il professore Fabio Salbitano, esperto in Ecologia del paesaggio e parte del pool di tecnici per le opere di difesa sul San Bartolo, è sceso per un sopralluogo nella falesia al di sotto della torre campanaria di Focara. «Ci stiamo preparando per l'arrivo di altre nuove piantumazioni ...