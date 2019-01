«Sul parking alla Baia serve un dietrofront»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICAPESARO Il dibattito sulla sosta, che negli ultimi anni si è incentrato sulla carenza di parcheggi in centro e aree circostanti, si sta sviluppando sempre più anche su un altro fronte, quello di Baia Flaminia. Assemblee, la nascita di un comitato, riunioni in commissione. E il recente confronto in consiglio comunale, con la bocciatura da parte della maggioranza sulla mozione 5 Stelle che chiedeva di rinviare la realizzazione del parcheggio da 91 posti nel triangolo tra viale Belgrado, lungofoglia e la piscina. Non tutti...