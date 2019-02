Sugli Orti Giulii interrogazione boomerang del 5 Stelle Cattoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO L'annuncio di avere l'intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare sul progetto per gli Orti Giulii, per l'onorevole Cattoi si è rivelato un boomerang. Primo per la modalità dell'annuncio, secondo per il contenuto. ieri mattina il sindaco Matteo Ricci ha commentato sui social: «Scusate ma ci sono cose che proprio non riesco a capire. Un parlamentare del territorio, al di là dell'appartenenza politica dovrebbe lavorare per la città. Dopo anni in Comune troviamo la soluzione burocratica e giuridica per completare...