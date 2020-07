«Subito il parcheggio e i giardini di via Gattoni»

LA NOMINA

PESARO Il neo presidente Stefano Poderi alla guida del Quartiere Nove annuncia subito due lavori: «Parcheggio di Baia Flaminia e giardini di via Gattoni, si parte a breve». Nelle ultime settimane ci sono state una serie di variazioni nei consigli di quartiere. Prima l'uscita del neo consigliere comunale Nicholas Blasi dalla presidenza delle Colline e Castelli, poi l'ingresso due sere fa a Cinque Torri di Alberto Nobili. E giovedì un'altra novità: Stefano Poderi è il nuovo presidente del Quartiere Nove che racchiude Soria (compresa anche Baia Flaminia), Tombaccia e Santa Maria delle Fabbrecce. «Dopo una pausa forzata dovuta al Covid, abbiamo ripreso e c'è stata la spiacevole sorpresa della rinuncia da parte di Renzo Guerra, bravissima persona, a fare il presidente. Si è così proceduto alla sua sostituzione, e la scelta è ricaduta sulla mia persona. Nel frattempo i problemi - continua Poderi - e abbiamo avuto modo di verificarlo, si sono ammucchiati. Ci aspetta un lavoro impegnativo, purtroppo la stagione estiva non consentirà riunioni molto frequenti, ma abbiamo già fissato per il 24 luglio il prossimo consiglio di Quartiere. Siamo ripartiti nel dopo covid con un certo entusiasmo e dinamismo da parte di tutti i consiglieri. E la prima riunione di giovedì si è svolta in un clima sereno di confronto tra maggioranza e opposizione, anche con qualche intervento da parte di cittadini presenti». Sono imminenti due lavori, anticipa il neo presidente già calato perfettamente nel suo nuovo ruolo: «La sistemazione del parco davanti alla scuola Dante Alighieri, con rinnovamento dei giochi, riempimento nella parte bassa che spesso è soggetta alla formazione di un laghetto. E il parcheggio di Baia Flaminia, che come tutte le cose divide: chi ha il problema dell'auto - puntualizza - è contento, chi come me si muove in bicicletta magari può essere meno contento. La cosa peggiore però è quando non si fanno le cose. Chi non fa, non sbaglia, quando fai puoi sempre modificare e correggere».

