Su via Lamarmora circoleranno solo le auto dei residenti

LA NOVITÀPESARO Nuova scuola di via Lamarmora, passa la linea della Ztl, potranno circolare solo le auto dei residenti. Nell'ultima commissione Lavori Pubblici, dopo precedenti confronti, si è arrivati ad una soluzione viaria da portare avanti nell'area intorno alla nuova scuola di via Lamarmora. «L'idea principale è quella di attuare una Ztl - dice l'assessore Belloni - sarà consentito l'accesso ai residenti di via Lamarmora, mentre cambierà il senso di marcia in via Cantore. E' probabile che verrà data la possibilità anche ai...