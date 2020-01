Street food al pesce fresco ma ci vuole un giardiniere

L'AVVISO

PESARO Street food al porto, ma anche recupero e rivitalizzazione dell'area verde fra il nuovo mercatino ittico e la sede della Capitaneria. La passeggiata lungo Calata Caio Duilio, è pronta a rinnovarsi ancora, tassello dopo tassello. Gioco di squadra fra Comune e Capitaneria per la riqualificazione del piazzale e la vitalità del mercato ittico. Fra aree del demanio marittimo e aree private, resta però ancora un nodo aperto, il maxi progetto di trasformazione dello scheletro dell'ex Consorzio Agrario. Il sindaco Ricci guarda alla società del cantiere navale Rossini per l'acquisizione del complesso e una rivisitazione più adeguata del progetto iniziale, redatto dall'architetto pesarese Gaudenzi.

Il bando

«Il passo successivo all'accordo con la Capitaneria per suddividere e rendere funzionali aree pubbliche e di demanio marittimo ha anticipato il sindaco Ricci, nella tappa al porto della camminata fitness vedrà nei prossimi mesi un ulteriore passo avanti con un nuovo bando pubblico per il food ma con l'impegno di mettere mano anche alla valorizzazione dello spazio, fra la banchina portuale e la sede della Capitaneria. Il bando sarà rivolto a un'attività di Street food del pesce, ovvero un chiosco dove fermarsi a consumare il pesce fresco, appena pescato, cucinato a pranzo o per l'ora della cena e dell'aperitivo. Chi si aggiudicherà il bando dovrà però sistemare e migliorare arredo urbano oggi carente e verde nel giardino proprio di fronte alla banchina. Una porzione dell'area è di proprietà della Capitaneria e l'altra è pubblica. Il privato gestore dell'attività di Street food, dovrà per questo farsi carico della sistemazione dell'area verde di proprietà comunale. Daremo così risposte a una parte ancora vuota e poco valorizzata della passeggiata portuale . Più opportunità per pesaresi e turisti, soprattutto nella bella stagione, ma con l'onere di tenere sempre pulita l'area verde».

L'ex Consorzio

«Non una struttura ex novo da edificare, come da progetto prima modificato e poi approvato oltre un anno fa dal consiglio comunale, destinata a residenziale bensì appartamenti e servizi funzionali al porto, alla nautica e allo sviluppo del cantiere navale. E' questa l'idea che lascia intendere il sindaco Ricci, quando parla della trattativa privata in corso fra la proprietà dell'ex Consorzio, Società Carducci e cordate o fondi immobiliari e finanziari disposti ad acquisire lo stabile, demolirlo e realizzare appartamenti e quant'altro. «Sarebbe la soluzione migliore, guardando all'attuale e futuro sviluppo del porto commenta Ricci se la stessa società d'investimento che oggi detiene il cantiere, possa valutare la possibilità di acquisire anche l'ex Consorzio. Non nascondo che il progetto presentato e approvato, per certi versi non mi piace affatto. Non è pensabile non tenere conto dello sviluppo del cantiere, dei nuovi posti barca per il diporto che saranno ricavati e della passeggiata fra i due porti che è stata valorizzata. Per questo costruire solo residenziale, non credo che sia la soluzione migliore e più appetibile.

La destinazione

«Chi acquisirà il complesso infatti potrebbe ricavarci appartamenti turistici o comunque residenze finalizzate all'attività della nautica da diporto e del cantiere navale, oltre a ricavare spazi da destinare ad uso commerciale che renderebbe il porto ancora più attrattivo, fra darsena e porto turistico. Complesso quello dell'ex Consorzio, perché no, che potrebbe consentire al cantiere Rossini di intercettare, a beneficio anche della città, un indotto specializzato, oltre a portare benefici anche a chi arriva al nostro scalo con le crociere di lusso».

Letizia Francesconi

