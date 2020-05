Strappato il nastro intorno ai giochi

PESARO Se la situazione nei parchi, a giudizio dello stesso sindaco, è stata più ordinata e consapevole lo si deve senza dubbio alla diversa ampiezza delle aree ma anche ai controlli. Al parco Trulla del quartiere Pantano i volontari stanno pensando di implementare la sorveglianza. Parliamo infatti di uno spazio ampio e che di per sé ha già problematiche. Sarà predisposta una cartellonistica dedicata con le regole e i comportamenti di buon senso da adottare. Ieri anche al Trulla come in altri parchetti di Pantano si sono formati dei piccoli gruppi di giovanissimi, senza il rispetto delle regole sul distanziamento, così riferiscono volontari e consiglieri del quartiere. Per questo l'appello è rivolto anche alle famiglie per responsabilizzare maggiormente i propri figli nel rispetto delle norme. Al parco Scarpellini di Muraglia, situazione tranquilla, area questa frequentata per lo più da famiglie. Segnalazioni sono invece arrivate alla Protezione civile per il parco di Villa Fastiggi, dove già nella prima giornata di apertura, ci sono stati assembramenti, soprattutto di bambini che volevano poter tornare su scivoli e altri giochi che al momento invece sono vietati. Stesso problema al parco di via Becci a Villa San Martino, dove il nastro bianco rosso di divieto di utilizzo dei giochi è stato divelto, e anche al parco Maestri del Lavoro alle Cinque Torri, sono stati segnalati gruppetti e mancanza delle distanze di sicurezza. L'indicazione dell'Amministrazione comunale è allentare la sorveglianza nei parchi chiedendo più responsabilità a giovani e famiglie per concentrare invece l'impegno della polizia locale lungo la passeggiata della zona mare.

Letizia Francesconi

