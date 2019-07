Straordinari non riconosciuti la sanità minaccia lo sciopero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROTESTAPESARO Hanno proclamato lo stato di agitazione i dipendenti dell'Area vasta 1 dopo mesi di incontri con la dirigenza andati a vuoto. Domani in Prefettura sindacati e dirigenti di Area vasta 1, Romeo Magnoni e di Asur Marche Alessandri Marini davanti al vicario Copponi, tenteranno una conciliazione come prevede la specifica procedura.La chiamata personale¬ęIl direttore generale di Area vasta 1 e il direttore generale di Asur Marche - √® scritto nella convocazione - sono pregati di intervenire personalmente all'incontro o comunque in...