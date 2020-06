Stradomenica, si riparte 200 bancarelle in centro

IL COMMERCIO

PESARO E' ancora lenta la ripresa per il mercato settimanale del martedì al San Decenzio nonostante l'inizio della fase 3 post emergenza Covid. Gli ambulanti sperano nella data di domenica 21 giugno, quando ripartirà la mattina dopo tre mesi di stop, anche il mercato in centro città, che cade per tradizione ogni terza domenica del mese. E' l'appuntamento della Stradomenica - ambulanti da una parte, antiquariato e vintage dall'altra, d'inverno in piazza del Popolo dalla mattina, d'estate in piazzale Matteotti dal pomeriggio alla sera- che è stato sospeso dallo scorso inverno e che ora riparte in maniera graduale.

La gradualità

Cominciando dal suo pezzo forte: il mercato. Circa duecento gli ambulanti presenti fra piazzale Carducci, via La Marca, via San Decenzio e piazzale Vittorio Bachelet, dietro il Palazzo di giustizia. Cominciamo da piazzale Carducci: sulla base di una nuova riorganizzazione, sarà fruito interamente per creare più spazi e distanze fra i banchi e il passeggio. E poi, via La Marca, che vedrà invece un naturale prolungamento delle tradizionali bancherelle sul lato della ferrovia. Accordo così raggiunto fra ambulanti del San Decenzio e Amministrazione comunale. A parlare è Valerio Tamburini, storico ambulante e referente con i fratelli Rinaldi dell'associazione Anva Confesercenti, guardando ieri mattina le file di banchi da un lato all'altro del San Decenzio.

Il turista che non c'è

«La ripresa c'è, ma è ancora molto lenta. I pesaresi non sono tornati numerosi come un qualunque martedì, prima dell'epidemia, e soffriamo ora anche la mancanza di turisti in arrivo. Per questo la conferma della terza domenica, rappresenta ora più che mai, una nuova conquista e un' opportunità in più». Ambulanti tutti uniti, anticipa anche Alessandro Ligurgo, segretario Confesercenti per chiedere agli assessorati a Bilancio e Attività Economiche, retti da Francesca Frenquellucci e dall'assessore Riccardo Pozzi, la sospensione della tassa di occupazione di suolo pubblico per i mercati congelati nel periodo del lockdown. Nuovi spazi: il ritorno del mercato ogni terza domenica del mese sarà dunque in centro e non coinvolgerà il piazzale San Decenzio che continuerà a restare per il martedì, l'appuntamento settimanale. Così la scelta dell'assessore alle Attività Economiche, Francesca Frenquellucci. Una decisione questa che permette agli ambulanti di tirare un sospiro di sollievo, dopo i timori iniziali che vedevano il rischio del tradizionale rito della terza domenica trasferito al San Decenzio per il rispetto delle norme su distanziamento sociale e sicurezza.

Le precauzioni

Per il ritorno del mercato in centro, è stato necessario però prendere le misure, nel vero senso del termine. Bancarelle anche in strada per allargare gli spazi, disposizione dei banchi rivista, e una zona dedicata dove raggruppare alcuni ambulanti. «Per il rispetto del distanziamento e seguendo le linee guida regionali anticipa Valerio Tamburini, portavoce è stato necessario allargare la normale disposizione proprio in piazzale Carducci, che verrà occupato per intero. Gli spazi fra le file e il passeggio verranno garantiti e allargati di un metro. Alcuni banchi che occupavano una delle file, rispetto al marciapiede rialzato, scenderanno sulla strada, occupando tutto lo spazio, prima riservato al posteggio dei mezzi furgonati degli ambulanti. Modifiche nella disposizione anche per le 25 bancarelle su via La Marca, disposte su una sola fila rispetto alle due file di un mercato normale, permettendo così un miglior controllo per il deflusso dei fruitori e senza creare assembramenti.

Il sollecito

Gli ambulanti dei generi alimentari e di food truck invece, circa una quindicina, verranno raggruppati tutti nella piazzetta alle spalle del Palazzo di Giustizia, lato San Decenzio, dove già gli stessi alimentaristi sono soliti occupare i posteggi nella giornata del martedì». Le richieste: per altri ambulanti storici come Giovanni Rinaldi e Paolo Paci, venditore di pelletteria, serve ora un aiuto dell'Amministrazione dopo il lockdown durato dall'8 marzo al 18 maggio saltando una decina di appuntamenti. «Si è chiesto rimarcano Rinaldi e Paci un allentamento della tassazione sul suolo pubblico. In media per gli ambulanti del San Decenzio, la Tosap incide dai 650 euro fino a 700 euro annuali . Generalmente la tassa viene corrisposta in anticipo e calcolata sui mercati settimanali svolti sul nostro territorio fra Pesaro, Fano e Vallefoglia . Dall'incontro con l'assessore Frenquellucci c'è stata una prima apertura ad accogliere anche le nostre richieste per un'agevolazione sul pagamento dei tributi comunali dovuti e la possibilità concreta di ottenere un rimborso sul totale versato della Tosap relativamente alla quota dei mercati persi sul territorio per il lockdown».

Letizia Francesconi

