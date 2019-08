Strade e piste da rattoppare dal Comune quasi 4 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOPESARO C'è tutto il piano delle nuove piste ciclabili, per raggiungere e superare i 100 chilometri di bicipolitana. Ma poi bisogna anche mantenere i percorsi esistenti, e negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni di tratti di ciclabile non proprio in ottime condizioni, con crepe presenti in più punti. Come a Tombaccia per esempio, ma anche in diversi tratti della zona mare. E allora serve un lavoro costante di manutenzione, che l'Amministrazione comunale ha appena appaltato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese di...