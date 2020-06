Stop al degrado, un gestore per l'impianto abbandonato

L'AGGREGAZIONE

PESARO Per i campetti e l'area verde sportiva di via Luca della Robbia nella zona dell'ex carcere minorile, c'è finalmente un gestore, pronto a prendere in mano lo spazio con un progetto di sport e aggregazione giovanile. «Stop così al degrado e al mancato utilizzo di quell'area ludica e sportiva rimarca Luca Storoni, presidente del quartiere centro parliamo di un percorso che arriva a conclusione di un anno di confronti e la richiesta di presa in carico all'Amministrazione comunale, attraverso un bando pubblico per la sua gestione e manutenzione».

Uisp e parrocchia

E così è stato. «Da ora - prosegue - inizia una fase nuova di riqualificazione per uno spazio anche ad uso della realtà parrocchiale Sant'Agostino, dei giovani e delle attività sportive per tutte le età». L'affidamento: è questa di fatto una delle prime concessioni pubbliche che fa parte della fase 3 post emergenza, per migliorare spazi cittadini, che fino ad ora hanno sofferto situazioni di scarsa valorizzazione unita spesso a episodi di abbandono. Non dimentichiamo, che prima del lockdown lo spazio più volte era stato segnalato dai residenti come luogo abbandonato e poco sorvegliato, dove si erano verificati anche atti di vandalismo. Ora l'Amministrazione ha scelto di affidare in concessione d'uso l'impianto sportivo al Comitato Uisp Pesaro di atletica e altre attività sportive. Parte attiva nella valorizzazione e sorveglianza dell'area, sarà la parrocchia Sant'Agostino».

Cinque anni

Cinque anni, è questo il periodo di gestione dell'impianto. Lo spazio sarà attrezzato pee basket, pallavolo, tennis e calcetto. Progetto alla mano, il Comitato Uisp con il suo referente Simone Ricciatti, vuole portare su via Luca della Robbia, iniziative ludiche anche per favorire l'inserimento di soggetti disabili o con problematiche e organizzare, quando sarà possibile, sulla base delle nuove regole della fase 3, tornei o manifestazioni di solidarietà. Il quartiere: «Siamo pronti a collaborare ai progetti e alle idee che vorrà portare Uisp» prosegue Storoni che coglie l'occasione per rispondere alle segnalazioni di un gruppo di cittadini di via Massimi e limitrofe sul degrado dei giardini della San Giovanni.

La cura degli spazi

«Ci sono spazi, come via Della Robbia, le vie alle spalle del centro, gli Orti Giuli o i giardini della San Giovanni - puntualizza - dove è necessario lavorare contemporaneamente sulla questione sicurezza anche con le forze dell'ordine, e con l'Amministrazione per identificare e intervenire su episodi di disagio giovanile. Per lo spazio di via Della Robbia, abbiamo richiesto a un nuovo sgambatoio. Ora, con l'affidamento della gestione dell'area, la società dovrà provvedere al controllo dei campetti, disciplinando gli accessi oltre a curare la manutenzione dell'area verde per evitare il degrado». Per l'area della San Giovanni invece, la Questura ha assicurato al quartiere più passaggi anche in borghese degli agenti, all'interno e fuori del giardino con la possibilità poi di installare videosorveglianza.

Letizia Francesconi

