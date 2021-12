«Stipendi maggiorati per un lavoro usurante»

PESARO «Ho seguito il dibattito sull'esasperazione dai medici e del personale sanitario del Pronto Soccorso di Pesaro - scrive il consigliere regionale dem Andrea Biancani - Voglio prima di tutto esprimere la mia solidarietà: è evidente che qualcosa non sta funzionando, troppi medici di emergenza-urgenza stanno lasciando il posto per l'eccessivo stress; le borse di studio non vengono assegnate per scarsità di domande, i bandi aperti per nuove assunzioni vanno deserti. Ho approfondito la questione ed è emerso che, in effetti, alle condizioni attuali, emergenza-urgenza è una specializzazione poco appetibile. Infatti, oltre al maggior carico di stress, un medico di emergenza-urgenza a volte prende anche meno dei colleghi di altre specialità. Per questi medici è anche impossibile esercitare la libera professione. Questo anche per la peculiarità della disciplina, che non è una specialità che si può svolgere in uno studio privato nella quotidianità. Una situazione simile in sanità la si ritrova negli anestesisti-rianimatori. Per questo ho deciso di presentare un'interrogazione alla Regione per proporre alcune soluzioni che potrebbero aiutarci a risolvere la situazione o almeno a tamponarla. Prima di tutto, la Regione deve impegnarsi a riconoscere la professione del medico di emergenza-urgenza tra le professioni usuranti. I dati sul burnout, ovvero l'abbandono per eccessivo stress, lo dimostrano. Alla luce di queste considerazioni e del carattere di esclusività con la struttura ospedaliera in cui operano, senza possibilità di libera professione aggiunta, ritengo che gli vada subito riconosciuto un maggior compenso. Nel breve periodo, però, occorre anche tamponare la grave assenza di personale e per questo ritengo che occorra intervenire sui bandi di assunzione proponendo una nuova formula. Propongo di fare bandi per altre specialità compatibili con l'emergenza urgenza, come chirurghi, internisti e cardiologi. In questi nuovi bandi la Regione potrebbe, da subito, inserire la clausola che per un certo periodo questi professionisti lavorino anche nel reparto di emergenza-urgenza. Si tratta di una questione seria, che la Regione deve affrontare velocemente e con determinazione, perché altrimenti, nei prossimi mesi o anni, il rischio è che diventi sempre più difficile tenere aperti i pronto soccorso che abbiamo oggi, con danni gravissimi per la sanità e la sicurezza dei cittadini».

