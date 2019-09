Stazione Gauss «Siamo stritolati dalla burocrazia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I NODIPESARO «La troppa burocrazia sta rallentando anche il nostro progetto, nonostante tutto vorremo inaugurare per la prossima estate, uno spazio esterno, da dedicare a concerti, che oggi manca in città». A dirlo è Massimo Dini, uno dei soci e gestori di Stazione Gauss, alle prese con la riqualificazione e riconversione in locale per pubblico spettacolo dell'edificio di proprietà Aspes, in via dell'Acquedotto. E' più di un anno che l'operazione di riconversione è partita ma non senza difficoltà. Locale, pronto per l'autunno 2020 ma...