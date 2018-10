«State tutti immobili non succederà nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA TESTIMONIANZAFERMIGNANO «Paura? Sfido chiunque con le pistole puntate a non aver terrore e angoscia per i propri cari», racconta l'ingegner Vincenzo Cleri. Cosa ricorda?«Ci sono alcune cose che non posso rivelare per motivi legati alla fase di indagine. Siamo stati svegliati, io e mia moglie, in camera verso le 2. I malviventi erano con il passamontagna e con le pistole puntate contro di noi. Ci hanno subito invitati a restare a letto, senza muoverci: così non ci avrebbero toccati minimamente. In un'ora hanno rovistato e messo...