Stalking e danneggiamento Fano Tv, indagine conclusa

L'INCHIESTAPESARO L'atteggiamento inizialmente era supplichevole, come quello di chi ha subito una ferita d'amore e vuole essere compreso e confortato. Poi si era fatto amoroso ma in un modo insistente, come quello dell'amante che avanza profferte aspettandosi che vengano accolte. Infine, era diventato minaccioso e aggressivo: l'atteggiamento di una donna, a suo tempo blandita e amata, che non accettava di essere stata scaricata.La dinamica psicologicaE' questa la dinamica psicologica che il pubblico ministero Silvia Cecchi attribuisce ad...