Squadra speciale sigillerà le fessure

PESARO Interventi in corso degli addetti Mobility Pro negli ultimi giorni a Villa Fastiggi per la segnalazione di un tratto stradale particolarmente dissestato. Al lavoro anche sulle strade extraurbanecome Cattabrighe e Panoramica Adriatica ma anche in centro storico, da piazzale Lazzarini a Rocca Costanza. «Fra le ultime novità, per rendere al cittadino un servizio sempre migliore, nonostante interventi in emergenza - osserva l'ingegnere Pianosi - c'è l'utilizzo del conglomerato bituminoso a caldo, anche in inverno. L'appalto con il Comune di Pesaro è stato appena rinnovato e sarà valido per i prossimi tre anni. Confermate tutte le linee di azione che dal 2016 portiamo avanti sia per i ripristini su strada sia per la manutenzione di sottopassi, impianti semaforici e segnaletica. Dall'anno in corso aggiungeremo un tassello in più. A breve una nostra squadra sarà attrezzata per dare corso a un intervento di sigillatura delle fessure, anche di media grandezza, sulle strade e con materiale a caldo. Fessure, prima ripulite, scaldate e poi chiuse con materiale bituminoso caldo. Interventi questi, che potranno essere eseguiti su quei tratti dei strade cittadine che non necessitano di un'asfaltatura completa, andando ad allungare la vita utile della pavimentazione».

L'ingegnere Pianosi ricorda che il compito della Mobility Pro non è asfaltare le strade, di competenza invece del servizio Lavori Pubblici del Comune, bensì procedere con interventi puntuali sulle buche o voragini più profonde per limitare pericoli ben più seri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA