Spycam contro gli incendi il Parco blinda la sicurezza

IL PATRIMONIO

PESARO In arrivo la prima rivoluzione digitale per il Parco San Bartolo, un sistema di videosorveglianza tarato in funzione antincendio. E poi una battaglia vinta dallo stesso Parco San Bartolo e dalla sua comunità. Per la prima volta dalla nascita dell'Ente nel 94 la sede istituzionale e operativa avrà la sua naturale collocazione a Fiorenzuola di Focara, all'interno del Palazzo comunale, che ospita Sesto quartiere e Comunità.

Il traguardo

Traguardo raggiunto con il trasferimento della sede operativa da Baia Flaminia al borgo, annunciato in una conferenza stampa congiunta fra presidenza del Parco e gli assessori comunali a Turismo e Ambiente, Daniele Vimini e Heidi Morotti. Per la sede di viale Varsavia che finora è stata Casa del parco è prevista una diversa destinazione d'uso a beneficio dei quartieri, Baia Flaminia e porto. Resta invece aperto il nodo della valorizzazione e sistemazione della strada Panoramica. «Presto un accordo di programma annuncia il presidente del Parco, Stefano Mariani».

La mappatura

Non più presidi mobili stagione dopo stagione, ma a quattro anni dal grande incendio, Ente Parco, Prefettura e forze dell'ordine raggiungono l'intesa per la sorveglianza di questo territorio così sensibile. «Sei telecamere termiche di ultima generazione anticipa il presidente Mariani tutto, grazie ai 40mila euro di fondi che la Regione ha destinato al Parco e che verranno investiti proprio nella sicurezza». L'accelerazione poche settimane fa, in un incontro organizzato con l'assessore regionale all'Ambiente, Stefano Aguzzi. Intercettati i fondi, ora il Parco dovrà effettuare una serie di sopralluoghi con i tecnici di vigili del fuoco e carabinieri Forestale. Una misura di prevenzione e con finalità probatorie, che era stata richiesta anche dalla Prefettura. L'obiettivo è installare le telecamere intelligenti entro giugno. Dispositivi che hanno la particolarità di ruotare con inquadrature a 360 gradi, suddivise per singole sezioni, attive h24 e con la caratteristica di inquadrare il territorio per un raggio di diversi chilometri, oltre ad avere la funzione di localizzazione. Dispositivi, che funzioneranno come pronto intervento e alla prima rilevazione di calore o fumo sospetto, potranno inviare la posizione direttamente al comando di carabinieri Forestale e vigili del fuoco.

La sede

pienamente soddisfatto dell'intesa raggiunta sulla sede e della sua collocazione naturale, anche il presidente della Comunità del Parco, Massimo D'Angeli. «Un'intesa condivisa per un luogo maggiormente identitario dell'area protetta commenta il vicesindaco Vimini - lo spostamento è previsto entro la primavera: E' uno degli interventi strategici, pensato per la promozione del Parco, meta del turismo ambientale ed escursionistico. Il cambio della sede è il primo passo per la creazione di un vero Centro visite con l'ampliamento e la valorizzazione del museo paleontologico». Per la nuova collocazione del Parco ci sono 170 mila euro intercettati dal Comune, ha ricordato anche l'assessore all'Ambiente Morotti da utilizzare per l'efficientamento energetico e della rete internet, oltre agli adeguamenti per ampliare gli spazi del centro visite e nuova illuminazione». E Baia Flaminia? L'edificio esistente non si vende, assicura l'Amministrazione ma cambia destinazione. «Da vecchia sede del Parco a un rifugio di mare entra nel dettaglio Vimini il suo utilizzo sarà congiunto fra Amministrazione, quartiere e associazioni ambientaliste, e verrà utilizzata per nuove azioni di sport acquatici e nautica, già dalla prossima estate.

Torna la guardia del Parco

Inoltre ha evidenziato Vimini si tratta di uno spazio privilegiato a pochi passi da Lido Pavarotti, da utilizzare in sinergia con Fondazione Cetacea e il progetto per un'area naturalistica e di studio delle tartarughe. L'Ente Parco oltre alla sede a Fiorenzuola di Focara incassa anche nelle more dell'accordo con il Comune, il ripristino dopo alcuni anni della figura del guardia parco che rappresenta un elemento di sicurezza e di monitoraggio che i residenti dell'area protetta hanno sempre apprezzato.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA