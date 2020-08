Spunta altro focolaio nella zona di Fratterosa

PESARO La maggior parte dei casi positivi delle ultime 24 ore, riferiscono i sanitari del Distretto di Pesaro, sono tutti casi di rientro dalle vacanze spalmati su Pesaro e Fano e sempre dalle mete di Croazia, Grecia e Spagna. Casi singoli e isolati mentre c'è un nuovo focolaio familiare nel Comune di Fratterosa che nelle prossime ore, Asur dovrà monitorare. Oltre al punto drive test attivo a Fano, a cui oggi dovranno rivolgersi i passeggeri che giovedì sera sono rientrati dalla Croazia per essere sottoposti a tampone, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Area Vasta 1, Eugenio Carlotti, sta pensando di predisporre un nuovo punto prelievo tamponi a Urbino e dalla prossima settimana un punto drive anche a Pesaro allargato ai vacanzieri che rientrano dalla mete a rischio. Già la prossima settimana saranno sottoposti al tampone i passeggeri che attraccheranno il 15 e 17 agosto a Pesaro e su una media di 180 passeggeri, la metà è residente sul territorio. Gli ultimi positivi tra Pesaro e Fano hanno un'età media bassa. Caso diverso per il focolaio appena scoperto a Fratterosa, dove l'età media comprende soggetti over 50 fino a 70-80 anni. Il soggetto scoperto positivo e già con i sintomi della malattia, nei giorni precedenti non si sarebbe messo in isolamento, ma anzi avrebbe partecipato a diverse cene e più volte avrebbe continuato a uscire in luoghi di ritrovo, per questo si dovrà risalire alla cerchia di parenti e familiari stretti e al giro amicale legato all'uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA